Экс-главу отдела миграции МУ МВД в Подмосковье арестовали по делу о взятке
Суд арестовал экс-главу отдела миграции МВД в Пушкинском городском округе Елену Кулакову
Бывшую начальницу отдела по вопросам миграции МУ МВД России по Пушкинскому городскому округу Подмосковья Елену Кулакову отправили в СИЗО по делу о коррупции на 1,7 миллиона рублей. Постановление об аресте вынес Бабушкинский суд.
Помимо нее был арестован ее экс-заместитель Шамиль Халилов, сообщил ТАСС.
Кулакова и ее бывший заместитель подозреваются в получении взятки от коммерсанта. По версии следствия, деньги были переданы за непривлечение организации и должностного лица к административной ответственности за организацию работы нелегальных трудовых мигрантов. Цена вопроса, по информации правоохранителей, составляла 1,7 миллиона рублей.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области заявили агентству, что Кулакова и Халилов были уволены из органов после служебной проверки по отрицательным мотивам.