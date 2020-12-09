Экс-главу нижегородского ФСИН задержали по подозрению в «откатах» с премий сотрудников

По версии следствия, в июле этого года Теущаков занимал должность начальника. Пользуясь своим положением, он требовал от своих подчиненных отдавать ему часть премий, которые они получили. Деньги он использовал для личных нужд.

Его схему раскрыли при прокурорской проверке, а также в ходе оперативных мероприятий регионального управления ФСБ. Николай Теущаков занимал должность главы ГУ ФСИН по Нижегородской области с 2016 года. В отставку он ушел в ноябре этого года.

В июле в рамках уголовного дела по превышению должностных полномочий следователи задержали его заместителя Евгения Сычева, начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина.

Через некоторое время взяли главного экономиста ГУ ФСИН Александра Хохидра, начальника финансово-экономического отдела Евгения Зюзина, еще двух заместителей Теущакова — Виталия Гудкова и Дмитрия Тарасова, а также главного инженера Дмитрия Муратова.

Следователи проверяют их причастность к незаконному получению «откатов» с премий подчиненных сотрудников.

В ближайшее время Теущакову предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.