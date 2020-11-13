Экс-главу медцентра во Владимирской области обвинили в хищении
Во Владимирской области бывшего начальника «Медицинского информационно-аналитического центра» обвинили в особо крупном хищении бюджетных средств. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на региональный следком.
По версии следствия, обвиняемый решил провернуть мошенническую схему под прикрытием реализации национального проекта «Здравоохранение».
«В июне 2020 года с коммерческой фирмой заключен контракт на поставку серверного оборудования на сумму более 121 миллиона рублей. Контракт был исполнен в полном объеме. Однако при оценке стоимости поставленной техники установлено, что максимальная цена оборудования составляет около 40 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что мужчина свою вину не признал. Его поместили под стражу.