Экс-главу медцентра во Владимирской области обвинили в хищении

По версии следствия, обвиняемый решил провернуть мошенническую схему под прикрытием реализации национального проекта «Здравоохранение».

«В июне 2020 года с коммерческой фирмой заключен контракт на поставку серверного оборудования на сумму более 121 миллиона рублей. Контракт был исполнен в полном объеме. Однако при оценке стоимости поставленной техники установлено, что максимальная цена оборудования составляет около 40 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что мужчина свою вину не признал. Его поместили под стражу.