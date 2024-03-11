Криминал 11 марта 2024, 21:11 Экс-главу «Ленфильма» Щербакова попросили арестовать заочно Следователи потребовали заочного ареста экс-главы «Ленфильма» Щербакова РИА «Новости»

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Следователи попросил заочно арестовать бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Материал в отношении Щербакова зарегистрировали в Тверском суде 11 марта. Дату рассмотрения ходатайства об аресте еще не назначили. Согласно судебной картотеке, экс-директора подозревают в вымогательство в особо крупном размере. Другие детали уголовного дела не уточнялись.

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В феврале сообщалось, что генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск после того, как против него дали показания владельцы и администраторы Telegram-канала «Небрехня»

МВД России 19 февраля объявило главу «Ленфильма» в розыск по статье Уголовного кодекса. По какой именно не сообщалось.

Ранее МВД объявило в розыск по уголовной статье блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, владельца выступающей во второй лиге Кипра футбольного клуба «КраСава».