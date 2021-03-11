Экс-главу кубанского села заподозрили в мошенничестве

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя села Мысхако, которую заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

По версии следователей, бывшая чиновница вместе с тремя сельчанами использовала фиктивную документацию о выделении около 28 земельных участков знакомым и близким родственникам. После регистрации права собственности часть участков была продана. Нанесенный ущерб превысил 70 миллионов рублей.