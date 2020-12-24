Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 15 годам колонии

Суд приговорил экс-главу Клинского района Александра Постриганя к 15 годам колонии и 116 миллионам рублей штрафа за коррупционные преступления. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Отбывать наказание Постригань будет в колонии строгого режима. Также экс-чиновник не имеет права занимать руководящие должности еще три года после выхода на свободу. Приговор пока не вступил в законную силу. Сам Постригань вину не признал.

Александра Постриганя задержали в 2018 году. Его обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Прокуратура в 2019 году потребовала изъять у него имущество на девять миллиардов рублей, которое он приобрел незаконным путем. Речь идет о 1,7 тысячи объектов недвижимости, четырех автомобилях и пяти миллиардах рублей наличными.

Как уточнили в Генпрокуратуре РФ, Постригань в свое время обещал компании содействовать в получении договора об аренде земельного участка и согласие на ввод в эксплуатацию недостроенных многоквартирных домов. Это лишь один из эпизодов противоправной деятельности бывшего главы Клинского района Подмосковья. Постригань возглавлял этот район с 1992-го по 2014 год.