Экс-главу Клинского района Подмосковья Постриганя признали виновным в коррупции

Бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя признали виновным во взяточничестве. Экс-чиновнику также вменили превышение должностных полномочий.

Решение 24 декабря вынес Клинский городской суд, сообщила газета «Известия». Прокуратура попросила для Постриганя по пять лет колонии за два эпизода превышения полномочий и 10 лет — по обвинению в получении крупной взятки.

«Суд установил: Постригань <…> совершил получение должностным лицом взятки <…> за совершение им незаконных действий или бездействия в пользу взяткодателя, а равно за общее покровительство или попустительство по службе. Он также совершил злоупотребление должностными полномочиями», — указано в приговоре.

Сам бывший чиновник отказался признавать вину в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Александра Постриганя задержали в 2018 году, а в 2019-м прокуратура потребовала взыскать с него имущество на девять миллиардов рублей. Иск касался как личного имущества главы района, так и его близких.

В число объектов, которые поступили в доход государства, вошли детская поликлиника, кинотеатр, базы отдыха и многое другое.