Экс-главу Кирова отправили под домашний арест по делу о взятке

Сотрудники УФСБ установили, что будучи руководителем Кирова Быков получил от одного из предпринимателей через посредника взятку в размере 7,8 миллиона рублей. В обмен он предоставил покровительство со стороны должностных лиц администрации Кирова, Кировской городской Думы акционерному обществу «Автотранспортное предприятие» (АО «АТП»).

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По версии следствия, бывший глава Кирова получил деньги за заключение договоров с АО «АТП» на поставку топлива, его оплату, приемку и подписание документов вне зависимости от качество топлива. Быков также оказывал содействие фирме, пользуясь своим положением, и в других вопросах.

Владимир Быков был мэром Кирова с с 2007 по 2016 год. Быков — генерал. Он участвовал в 1995 году в Первой чеченской войне. С 2005 года — член партии «Единая Россия». Ранее восемь лет колонии за взятку получил бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который занимал свой пост 2009-го по 2016 год.