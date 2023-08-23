23 августа 2023, 13:59
Экс-главу юридической фирмы в Москве обвинили в организации незаконной миграции
Экс-главу юридической фирмы задержали в Москве по делу об организации незаконной миграции
В торговом центре на Головинском шоссе в Москве задержали бывшего генерального директора юридической фирмы, специализирующейся в области права. Женщину обвинили в организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
По данным полиции, 35-летняя подозреваемая вместе с группой подельников за взятку в 280 тысяч рублей подделала документы о трудовой деятельности иностранного гражданина из ближнего зарубежья.
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«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении ведомства.
Полиция начала искать сообщников задержанной.
Ранее двух мигрантов заподозрили в хулиганстве в магазине в центре Москвы.
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Преступления
Москва 2023
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