Экс-главу иркутского Минздрава заподозрили в краже 25 млн рублей, выделенных на маски

Бывшую главу Министерства здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что экс-министр, занимая пост с мая по октябрь 2020 года, похитила из бюджета региона 25 миллионов рублей. Деньги предназначались на медицинские маски. Возбуждено уголовное дело.

«<…> Наталия Ледяева, ее сын, а также иные лица, <…>, путем обмана похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 миллионов рублей при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд Минздрава Иркутской области», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, Ледяева использовала свое служебное положение, чтобы создать условия для заключения с Минздравом контракта. При этом в ведомстве отметили, что подозреваемая знала, что ее сын и другие лица намерены поставить несоответствующие условиям договора медицинские изделия. В результате в доме Ледяевой были проведены обыски, решается вопрос об ее аресте. Также продолжается расследование уголовного дела.