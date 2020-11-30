Экс-главу иркутского Минздрава заподозрили в краже 25 млн рублей, выделенных на маски
«<…> Наталия Ледяева, ее сын, а также иные лица, <…>, путем обмана похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 миллионов рублей при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд Минздрава Иркутской области», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По данным следствия, Ледяева использовала свое служебное положение, чтобы создать условия для заключения с Минздравом контракта. При этом в ведомстве отметили, что подозреваемая знала, что ее сын и другие лица намерены поставить несоответствующие условиям договора медицинские изделия. В результате в доме Ледяевой были проведены обыски, решается вопрос об ее аресте. Также продолжается расследование уголовного дела.