Экс-главу ФСИН Реймера освободят по УДО

Бывшего главу ФСИН Александра Реймера решили освободить из колонии условно-досрочно. Он сидел за мошенничество с закупкой электронных браслетов на 2,7 миллиарда рублей.

Решение об УДО принял Центральный районный суд Калининграда, решение вступит в силу в течение 10 дней. Это второе ходатайство Реймера о смягчении наказания, до этого он обращался в суд в мае 2019 года, пишет РИА «Новости».

Реймера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере в 2017 году. Замоскворецкий суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Реймера лишили звания генерала-полковника внутренней службы и наград.

Кроме Реймера, были осуждены и его сообщники. Бывший заместитель главы ФСИН Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев в колонии общего режима. Директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» Виктор Определенов был осужден на шесть лет колонии общего режима. В мае 2018-го Криволапова досрочно освободили.

Реймер ушел в отставку с поста главы ФСИН в 2012 году. Разбирательства с его нарушениями начались уже после увольнения.