Экс-главу «Формулы-1» Экклстоуна обвинили в неуплате налогов

Бывшего главу «Формулы-1» Берни Экклстоуна заподозрили в неуплате налогов. В ближайшее время против него планируют выдвинуть обвинения. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу Королевской прокурорской службы Великобритании.

В сообщении отметили, что служба уже успела провести полномасштабное расследование. Кроме того, сотрудники органов изучили материалы Управления по налогам и таможенным сборам.

«Мы приняли решение выдвинуть обвинения в мошенничестве против Бернарда Экклстоуна в связи с сокрытием им зарубежных активов, оцениваемых в более чем 400 млн фунтов стерлингов», — заявили в ведомстве.