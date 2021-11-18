Экс-главу фан-клуба «Спартака» отпустили под миллионный залог

Суд изменил меру пресечения для экс-главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова с ареста на залог. Сумма залога — один миллион рублей. Коршунова обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Об этом сообщил Sport24.

Конфликт произошел 20 октября после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» в Москве. Журналист РБК снимал на видео поведение болельщиков у входа в VIP-стадион после завершения встречи со счетом 3:4. Коршунов в грубой форме потребовал, чтобы журналист прекратил съемку, а когда тот отказался, начал драку. Экс-глава фан-клуба несколько раз ударил корреспондента по голове.

Правоохранители доставили обоих участников конфликта в отдел полиции. По данным СМИ, Коршунов был пьян, когда напал на журналиста. Тушинский районный суд Москвы оштрафовал Коршунова на пять тысяч рублей за нападение, а также запретил посещать футбольные матчи ближайшие два года.

Следователи возбудили против него уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. После этого бывшего главу фан-клуба «Спартака» снова задержали до избрания меры пресечения. Суд 22 октября принял решение арестовать его до 21 декабря, однако защита обжаловала меру пресечения.