Важное 20 ноября 2023, 15:13 Экс-главе Клинского района Подмосковья Постриганю дали 18 лет колонии Суд дал экс-главе Клинского района Подмосковья Постриганю 18 лет колонии

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Суд приговорил бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя к 18 годам колонии. Как стало известно «360», ему также предстоит выплатить штраф в 118 миллионов рублей.

Постриганя обвиняли в 17 преступлениях, в том числе в создании преступного сообщества, руководителем которого он и являлся.

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В прокуратуре Московской области подчеркнули, что экс-чиновника также лишили права занимать должности в госорганах, органах местного самоуправления, «связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий» сроком на пять лет с ограничением свободы на полтора года.

По данным следствия, Постригань разработал схему по присвоению и хищению имущества и земельных участков. К преступлениям он привлекал своих родственников и подконтрольные фирмы. Известно, что в группировку входили генеральный директор центра юридических услуг Алексей Полунин, юрист Вадим Ермошкин и эксперт Андрей Бекетов.

Группировка работала на территории Клинского района Московской области с августа 2003 года по март 2019-го. Но даже после этого участники сообщества распоряжались похищенным имуществом.

В общей сложности сумма материального ущерба составила около 50 миллионов рублей. Полунина приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей. Ермошкина — к семи годам. Ему также предстоит выплатить штраф в 400 тысяч рублей. А Бекетова приговорили к 5,6 годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей.

В 2020-м году Постриганю уже выносили один приговор. Тогда ему присудили 15 лет колонии строгого режима и штраф в 116 миллионов рублей штрафа за коррупционные преступления.