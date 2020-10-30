Экс-главе Евпатории вынесли приговор за махинации с землей

Суд приговорил бывшего главу Евпатории Андрея Филонова к трем годам и восьми месяцам колонии. Его признали виновным по делу о махинациях с землей.

«Филонову назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев, а также лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, <…> сроком на один год и шесть месяцев», — приводит ТАСС слова начальника общего отдела Железнодорожного районного суда Симферополя Оксаны Тарасенко. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Журналистов в зал не пустили из-за пандемии коронавируса.

Сотрудники ФСБ задержали Филонова 3 апреля 2019 года. У него дома и в городской администрации прошли обыски. Бывшего главу Евпатории обвинили в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, экс-градоначальник передал участок муниципальной земли площадью 14 гектаров бизнесменам в аренду по заниженной стоимости. Бюджет Евпатории из-за этого лишился 35 миллионов рублей. Еще Филонов бесплатно передал местным коммерсантам городское имущество на сумму 44 миллиона рублей. Общая сумма ущерба составила около 80 миллионов рублей.

Все полтора года, сколько шло расследование, бывший чиновник просидел в СИЗО. Он не раз просил перевести его под домашний арест, но ему каждый раз отказывали.