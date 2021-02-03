Экс-глава центра ядерной медицины Олег Козин объявлен в розыск по делу о мошенничестве

В федеральный розыск объявлен бывший врио директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олег Козин. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

По сообщению источника ТАСС в правоохранительных органах, Козина заочно арестовали.

«Следователи объявили в федеральный розыск Козина Олега Михайловича — фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Один из столичных судов избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — пояснил собеседник.

Козину офциально предъявили обвинение, но решение об аресте еще не вступило в силу.

В январе прошлого года Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки. С 2014 по 2017 год он был исполняющим обязанности директора центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины. Следователи считают, что ОПГ Козин организовал не позднее 2014 года. Помимо работы врио, он занимал занимал руководящие посты в других компаниях, которые к настоящему моменту ликвидированы.

Один из фигурантов дела о мошенничестве может быть связан с компанией, которая фигурирует в уголовном деле о строительстве медцентра космодрома «Восточный».

ФЦПиРОЯМ создан в 2010 году. В сферу еего работы входит запуск медицинских радиологических центров. На официальном сайте организации указывается, что с 2010 года оно приняло участие в строительстве более 30 медицинских учреждений.