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    28 сентября 2021, 20:50

    Экс-глава Татфондбанка отправится в тюрьму на 12 лет

    Дарья Морозова

    Бывшего главу Татфондбанка Роберта Мусина отправят в тюрьму на 12 лет за превышение полномочий. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным RT, на Мусина завели 22 уголовных дела по этой статье.

    «Назначить Мусину наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказал судья.

    Ранее арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом и открыл в отношении финансовой организации конкурсное производство сроком на один год.