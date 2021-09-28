Экс-глава Татфондбанка отправится в тюрьму на 12 лет

Бывшего главу Татфондбанка Роберта Мусина отправят в тюрьму на 12 лет за превышение полномочий. Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, на Мусина завели 22 уголовных дела по этой статье.

«Назначить Мусину наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказал судья.

Ранее арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом и открыл в отношении финансовой организации конкурсное производство сроком на один год.