Экс-глава Татфондбанка отправится в тюрьму на 12 лет
Бывшего главу Татфондбанка Роберта Мусина отправят в тюрьму на 12 лет за превышение полномочий. Об этом сообщил ТАСС.
По данным RT, на Мусина завели 22 уголовных дела по этой статье.
«Назначить Мусину наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказал судья.
Ранее арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом и открыл в отношении финансовой организации конкурсное производство сроком на один год.