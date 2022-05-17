Экс-глава СК КЧР заявил в суде, что Арашуков не виновен в убийстве десятилетней давности

Бывший врио главы Следственного комитета по Карачаево-Черкесии генерал-майор юстиции Казбек Булатов рассказал во время допроса, что в действиях экс-сенатора Рауфа Арашукова нет состава преступления по эпизоду с убийством советника президента республики Фраля Шебзухова. Об этом сообщил ТАСС из Мосгорсуда, где идет рассмотрение дела бывшего члена Совета Федерации.

Булатов заявил, что в феврале 2018 года исполнял обязанности главы СК по КЧР. Тогда ему попалось дело об убийстве Шебзухова. Обвиняемым являлся Рустам Копсергенов. Он дал показания, согласно которым Арашуков приказал ему «побить и напугать» Шебзухова.

«При этом ни в окружении сенатора, ни в окружении самого Копсергенова нам никто не подтвердил, что эти люди были знакомы друг с другом. Все было построено на словах обвиняемого. После совещания в управлении СК по КЧР мы пришли к выводу, что даже если и принять слова Копсергенова на веру, то в действиях Арашукова отсутствует состав преступления», — сказал Булатов.

По его словам, речь шла об избиении потерпевшего, а статья «Побои» в тот момент была декриминализирована. Бывший врио главы СК по Карачаево-Черкесии подчеркнул, что не участвовал в расследовании дела и знаком с его обстоятельствами только как руководитель.

Генерал добавил, что после его неоднократных обращений к вышестоящему руководству, в прокуратуру КЧР и лично к главе СК РФ Александру Бастрыкину дело об убийстве Шебзухова передали в центральный аппарат Следственного комитета.

«Это произошло потому, что региональный СК не имеет право расследовать дело, в котором фигурирует сенатор, политик федерального уровня», — заявил Булатов.

Советника президента КЧР Фраля Шебзухова убили в марте 2010 года, тогда он боролся за пост главы правительства региона. Арашуков также претендовал на эту должность. Следствие считало, что Копсергенов нанял четверых людей, чтобы «припугнуть» Шебзухова. Однако они в итоге не только избили, но и застрелили его. Все четверо исполнителей получили сроки. Суд пока не вынес приговор самому Копсергенову.

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года в здании Совета Федерации. Ему предъявили обвинения по статьям УК РФ «Участие в преступном сообществе», «Убийство», «Давление на свидетеля».