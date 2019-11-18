  • Экс-глава сибирского отделения РАН назвал дурью новые обыски по делу о коттедже

    18 ноября 2019, 22:21

    Ирина Нагайникова

    Академик Александр Асеев, бывший глава сибирского отделения Российской академии наук отреагировал на обыски в связи с делом о его коттедже, которые прошли в отделении академии, сообщила «Газета.ru».

    «Я уехал на конференцию в Дубай, где делаю доклад. Это большая глупость и дурь, как и обыски у Колачевского», — заявил Асеев.

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    По словам академика, судебные разбирательства по делу о коттедже уже прошли.

    «Кому-то неймется нагнетать истерику вокруг Академии. Все это не красит Следственный комитет», — отметил Асеев.