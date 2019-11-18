Экс-глава сибирского отделения РАН назвал дурью новые обыски по делу о коттедже

«Я уехал на конференцию в Дубай, где делаю доклад. Это большая глупость и дурь, как и обыски у Колачевского», — заявил Асеев.

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По словам академика, судебные разбирательства по делу о коттедже уже прошли.

«Кому-то неймется нагнетать истерику вокруг Академии. Все это не красит Следственный комитет», — отметил Асеев.