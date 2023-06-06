Криминал 06 июня 2023, 15:09 Экс-глава ГУЭБиПК МВД Сугробов выйдет на свободу Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-главы антикоррупционного главка МВД Сугробова РИА «Новости»

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Осужденный на 12 лет по делу о коррупции Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщила пресс-служба Скопинского районного суда Рязанской области.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего офицера подал его адвокат. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

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«Постановлением суда поданное ходатайство удовлетворено частично. Осужденный освобожден от отбытия основного наказания в виде лишения свободы условно — досрочно на неотбытый срок», — заявили в пресс-службе.

Просьбу адвоката об условно-досрочном освобождении подзащитного от дополнительного наказания оставили без удовлетворения.

Дениса Сугробова и его подчиненных обвинили в создании преступной группы. По версии следствия, участники провоцировали чиновников на получение взяток, а потом требовали от них выдавать других коррупционеров. Так они создавали видимость успешного выполнения задач. Участников группы задержали при попытке провокации по получению взятки сотрудником ФСБ.

Московский городской суд осудил Сугробова и его подчиненных на сроки от 17 до 22 лет в 2017 году. При этом глава коррупционного главка получил максимальный срок. Верховный суд после рассмотрения жалоб адвокатов снизил почти в два раза сроки наказания. В результате Сугробов получил 12 лет колонии.