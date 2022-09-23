Экс-глава ГИБДД Федоров рассказал, с чем связан рост угонов машин | 360°

Криминал 23 сентября 2022, 19:24 Поделиться Telegram

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Viber Экс-глава ГИБДД Федоров рассказал, с чем связан рост угонов машин

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Бывший глава ГИБДД Алексей Федоров убежден, что в России сильно возросло количество угонов машин, потому что есть проблемы с их покупкой. Об этом сообщила НСН.

«Да, сейчас машину легче украсть, чем купить. Есть рынок сбыта, так как угоняют, как правило, не для себя», — уточнил эксперт.

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Он выразил мнение, что МВД следует уделять таким делам больше внимания. Также Федоров предположил, что возможно сотрудникам ГИБДД нужно снова начать проверки на постах.

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