Экс-генерала СК приговорили к 12 годам колонии за взятку от бандитов

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего генерала СК РФ Александра Дрыманова за взятку в 200 тысяч долларов от бандитов. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Дрыманов — 12 лет колонии строгого режима со штрафом 196 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти на семь лет с лишением звания генерала и медали „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — приводит корреспондент РИА «Новости» слова судьи.

Сроки получили бывший начальник управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и экс-глава СУ СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко. Они также получили свою долю от миллиона долларов. Максименко назначили 14 лет колонии строго режима, а Крамаренко — 10 лет, сообщили «360» в суде.

Дрыманова задержали в июле 2018 года, после показаний его бывшего заместителя генерала Дениса Никандрова. СМИ ранее сообщали, что несколько офицеров СК РФ получили миллион долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета. Деньги они взяли и поделили. Дрыманову досталась пятая часть. Всего в его деле было два эпизода о взятке.