Криминал 23 ноября 2022, 13:27 Экс-гендиректору сгоревшего склада цветов в Москве предъявили обвинения СК: бывшему гендиректору склада цветов в Москве предъявили обвинения по делу о пожаре

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Бывшему гендиректору склада цветов в Москве предъявили обвинение по делу о смертельном пожаре, сообщили в пресс-службе СК РФ. Жертвами возгорания стали семь человек.

Фигурантку дела зовут Анна Мачелюк. Ранее она занимала пост гендиректора ООО «Ново Флоре». Ее обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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Пожар на складе, расположенном на Комсомольской площади Москвы, произошел 20 ноября. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали более 12 человек, 42 машины и спецпоезд.

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Следователи полагают, что причиной пожара могло стать ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. В рамках расследования назначены экспертизы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.