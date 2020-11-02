Экс-гендиректора «ТНС энерго» арестовали на два месяца по делу о мошенничестве

В понедельник суд арестовал на один месяц и 22 суток бывшего генерального директора «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Речь идет о хищении 5,5 миллиарда рублей у энергокомпании «МРСК Центра и Приволжья», сообщает РИА «Новости». В СИЗО по этому делу уже находятся нынешний гендиректор «ТНС энерго» Сергей Афанасьев и его заместитель Борис Щуров.

Ранее защита Аржанова просила суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Но судья отказал и арестовал подозреваемого до 22 декабря 2020 года, отметили в пресс-службе Тверского суда.

Следствие считает, что руководители холдинга и других организаций с 2011 года по октябрь 2020 похищали деньги конечных потребителей электричества, которые должны были поступить электросетевой компании, уточняет РБК. Расследование начали после заявления руководства компании «Россети Центр и Приволжье».

Ранее в Ленинградской области задержали главу администрации Выборгского района. Его подозревают в мошенничестве на сумму 700 миллионов рублей.