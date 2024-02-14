Криминал 14 февраля 2024, 18:20 Экс-гендиректора «Совкомфлота» заочно приговорили к 15 годам колонии Суд в Москве заочно приговорил экс-главу «Совкомфлота» Скаргу к 15 годам колонии РИА «Новости»

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Дорогомиловский районный суд Москвы заочно провозгласил приговор экс-директору «Совкомфлота» Дмитрию Скарге и предпринимателю Юрию Никитину. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Бывший гендиректор ОАО „Совкомфлот“ Скарга Дмитрий Юрьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

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Экс-гендиректора приговорили к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в три миллиона рублей.

Никитина признали виновным в совершении преступлений по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима и штраф пять миллионов рублей.

По данным правоохранителей, подсудимые украли из дочерней компании государственной корпорации морского судна-газовоза 1,5 миллиарда рублей, из которых Никитин смог легализовать 900 миллионов рублей.

Срок отбывания наказания будут исчислять с момента фактического задержания, либо с момента задержания в России.

Ранее Мосгорсуд отказал экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину в условно-досрочном освобождении.