Криминал 12 февраля 2024, 19:01 Экс-директору московской клиники предъявили обвинение по делу о смерти пациентки СК предъявил обвинение экс-гендиректору клиники «Медицина 24/7» Серебрянскому РИА «Новости»

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Бывшего генерального директора московской клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского обвинили в оказании услуг, повлекших смерть пациентки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека (статья 238 Уголовного кодекса Российской Федерации)», — уточнили в ведомстве.

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Серебрянского задержали 10 февраля в аэропорту по прилете из Турции и отвезли в следственный изолятор. Он сбежал из страны в 2021 году, скрываясь от правосудия. По делу о смерти пациентки уже осудили двух бывших коллег гендиректора.

Во время расследования выяснилось, что в клинике выдавали фальшивые свидетельства о смерти. Вскрытия практически не проводились: из 250 проверенных случаев процедуру осуществили только в восьми.

Кроме того, Савеловский суд Москвы обязал клинику «Медицина 24/7» выплатить 50 миллионов рублей родственникам продюсера Владимира Арцибашева, который умер в этой больнице в октябре 2019 года. Его вдова утверждала, что бизнесмена лечили неправильно.