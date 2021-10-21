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    21 октября 2021, 12:10

    Экс-директору департамента Минпромторга дали 10 лет колонии

    Бывший директор департамента Минпромторга Потапкин получил 10 лет за получение взятки

    Наза Салех Захи

    Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор бывшему директору департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимиру Потапкину. Его приговорили к 10 годам шести месяцам лишения свободы.

    Экс-директору департамента Минпромторга дали 10 лет колонии

    РБК в суде сообщили, что Потапкин будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф, который составляет однократную сумму взятки.

    Владимира Потапкина задержали в июне 2019 года и доставили из Москвы в Хабаровск. Там краевое управление ФСБ вело расследование дела о превышении должностных полномочий в отношении него и бывшего зампреда правительства региона Василия Шихалева. Следователи позже нашли свидетельства получения экс-чиновником взятки в особо крупных размерах.

    По версии следствия, Потапкин получил от лесопромышленника Александра Пудовкина взятку в размере 80 миллионов рублей. Взамен на это он должен был дать предприятию бизнесмена субсидии на полмиллиарда рублей. Посредником в получении взятки посчитали и юриста Антона Толмачева. Потапкин отрицал свою вину.