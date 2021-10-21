Экс-директору департамента Минпромторга дали 10 лет колонии

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор бывшему директору департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимиру Потапкину. Его приговорили к 10 годам шести месяцам лишения свободы.

РБК в суде сообщили, что Потапкин будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф, который составляет однократную сумму взятки.

Владимира Потапкина задержали в июне 2019 года и доставили из Москвы в Хабаровск. Там краевое управление ФСБ вело расследование дела о превышении должностных полномочий в отношении него и бывшего зампреда правительства региона Василия Шихалева. Следователи позже нашли свидетельства получения экс-чиновником взятки в особо крупных размерах.

По версии следствия, Потапкин получил от лесопромышленника Александра Пудовкина взятку в размере 80 миллионов рублей. Взамен на это он должен был дать предприятию бизнесмена субсидии на полмиллиарда рублей. Посредником в получении взятки посчитали и юриста Антона Толмачева. Потапкин отрицал свою вину.