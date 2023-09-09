Криминал 09 сентября 2023, 18:47 Экс-директора петербургского НИИ арестовали за причинение ущерба на 436 миллионов рублей Суд арестовал экс-директора СПбНИИВС за причинение многомиллионного ущерба Unsplash

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Смольнинский районный суд арестовал бывшего директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктора Трухина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Экс-директора подозревают в причинении ущерба научно-исследовательскому институту на сумму почти 437 миллионов рублей.

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«Следствие считает, что Трухин причинил ущерб ФГУП СПбНИИВС ФМБА России на сумму 436 746 816 рублей», — сообщила пресс-служба.

Трухин активно сотрудничал со следствием и выразил готовность помочь разобраться в квалификации его деяний. Подозреваемый также обратился к суду с просьбой о домашнем аресте.

Ранее главу Минтранса Хакасии Дмитрия Василиади арестовали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Он занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства региона до 2020 года, а до этого работал замначальника Красноярской железной дороги.