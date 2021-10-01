Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Черногории. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным источников vijesti.me, Исмаилова задержали в Подгорице. Подробностей операции собеседники издания не привели.

В России Исмаилов был объявлен в розыск по делу о двойном убийстве. Обвинения ему предъявили в 2017 году.

По данным следствия, он является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году. Помимо этого, Исмаилову вменяется незаконный оборот оружия.

В ноябре 2016 года по подозрению в причастности к убийству Савкина и Брилева были задержаны брат бизнесмена Рафик Исмаилов, а также предполагаемый исполнитель преступления Мехман Керимов. В феврале прошлого года Рафик Исмаилов был приговорен к 17 годам тюрьмы.

Тельман Исмаилов после предъявления обвинения сбежал в Турцию, где скрывался в собственном отеле Mardan Palace. Позже он продал гостиницу и уехал в Черногорию, где стал жить на арендованной вилле.

Экс-директор Черкизовского рынка является фигурантом дел не только в России. По данным «Коммерсанта», в 2019 году на него было заведено уголовное дело по трем статьям в Швейцарии. В том же году из-за долгов миллиардера в Черногории было арестовано казино его сына.