Экс-директор Российской федерации баскетбола сел на 6 лет

По версии следствия, в 2014–2015 годах Домани вместе с президентом РФБ Юлией Аникеевой и главбухом федерации Михаилом Кочарянам присвоили 127 миллионов рублей. Следователи посчитали, что руководство федерации проводило некоторые мероприятия лишь на бумаге, а также арендовало технику и закупало сувенирную продукцию по завышенным ценам. Закупки РФБ производила у компаний, принадлежавших руководству федерации или их родственникам.

В апреле 2018 года Домани задержали в Черногории по линии Интерпола, в октябре того же года его выдали на родину.

Аникеевой вынесли заочный приговор в октябре 2017-го — ее приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд в Москве взыскал с экс-главы федерации почти 43 миллиона рублей.

Кочарян умер в 2016 году, дело против него прекратили.

Последняя фигурантка, главный бухгалтер Елена Силина, весной 2017 года была приговорена к 3,5 года колонии.

Дмитрий Домани — бывший капитан баскетбольного ЦСКА, также играл за столичное столичное «Динамо». В составе российской сборной он завоевал две серебряные медали на чемпионатах мира.