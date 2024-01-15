Криминал 15 января 2024, 13:46 Экс-директор Института госслужбы и управления РАНХиГС получил условный срок по делу о растрате Бывшего главу Института госслужбы РАНХиГС Барцица осудили на 5 лет условно РИА «Новости»

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Бывший директор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Игорь Барциц получил пять лет условно по делу о растрате. Решение вынес Таганский суд Москвы, сообщило РИА «Новости».

Экс-декан факультета государственного управления экономикой Светлана Ларина и заведующая кафедрой антикризисного управления социально-экономическими системами Галина Ивлева также получили условные сроки, но по четыре года.

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Их и Барцица обязали выплатить штраф в один миллион рублей. Известно, что последний находится в следственном изоляторе. Он уже выплатил назначенную сумму ущерба и полностью признал вину. Светлана Ларина была под домашним арестом.

Игоря Барцица по решению Лефортовского суда арестовали в декабре 2020 года. По данным следствия, фигуранты дела разработали план откатов с зарплат своих сотрудников. С помощью фиктивных документов выплаты сильно завышали. Получавшие зарплату работники отдавали им разницу.

Еще одного фигуранта дела — Аслана Фейзбу — в декабре 2022 года объявили в международный розыск.