Экс-депутата Варшавского приговорили к семи годам колонии за мошенничество

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего депутата Госдумы, бизнесмена Вадима Варшавского к семи годам колонии. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором Замоскворецкого суда города Москвы Вадим Варшавский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили в суде.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск. С экс-депутата взыскали более двух миллиардов 614 миллионов рублей. По данным следствия, в результате действий варшавского пострадал банк «Петрокоммерц». Бывший депутат нижней палаты российского парламента разработал преступный план хищения многомиллионных сумм из банка «Петрокоммерц», у которого отозвали лицензию еще в 2015 году.

Банк и предприятие, которым владел Варшавский, заключили кредитный договор. Однако бывший депутат не выполнил своих обязательств по нему, а полученные средства присвоил. В декабре 2019 года суд приговорил Варшавского к трем годам шести месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в неуплате налогов более чем на 490 миллионов рублей — такую сумму он задолжал, будучи гендиректором «Ростовского электрометаллургического завода».