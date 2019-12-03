Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство РФ в Киеве

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук участвовал в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года. Экс-парламентарию заочно предъявили обвинение и объявили его в розыск.

Следователи получили неопровержимые доказательства причастности Мосийчука к событиям указанной давности, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения», — заметили в ведомстве.

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Кроме того, значительный материальный ущерб в итоге причинен имуществу дипломатического представительства.

Петренко уточнила, что Мосийчука обвинили в преступлении, предусмотренном статьей 360 УК РФ. Речь идет о нападении на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой.

В СК намерены привлечь к уголовной ответственности и других украинских депутатов, которые участвовали в нападениях на дипучреждения России. Это Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Николай Рудьковский уже предстал перед судом РФ.

Расследование по указанным фактам, произошедшим на Украине, продолжается. Следствие устанавливает всех причастных к преступлениям лиц. Их поступки получат соответствующую правовую оценку.