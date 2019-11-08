Экс-депутат из Северной Осетии пойдет под суд за угрозу убийством учительнице

Школьная учительница из Северной Осетии пострадала от рук районного депутата. Мужчина сначала устроил с ней потасовку на глазах у учеников начальной школы, а потом угрожал ножом в кабинете директора. Теперь уже бывшего парламентария ждет суд.

Рукоприкладство депутат Ардонского собрания представителей Василий Гогичашвили позволил себе еще в марте 2019 года, сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Северная Осетия — Алания. После этого представителя партии «Патриоты России» лишили мандата.

Гогичашвили пришел 6 марта в школу № 4 райцентра Ардон. Он решил разобраться с педагогом Мадиной Созаевой после кражи денег у одного из учеников. Созаева была классным руководителем племянницы парламентария.

Мужчина схватил ее за волосы и несколько раз ударил по голове. Затем Гогичашвили потащил свою жертву к директору учебного заведения. В его кабинете он схватил с тумбочки нож и пригрозил, что убьет педагога. Директор школы сумел справиться с конфликтом.

Фраза Гогичашвили легла в основу уголовного дела об угрозе убийством, возбужденного республиканским СК.

Директор школы уволился из-за побитой за напоминание о «домашке» девочки Подробнее

Публикации в СМИ придали делу резонанс. Василий Гогичашвили сложил с себя депутатские полномочия под давлением общественности, хотя за него и пытался вступиться лидер местной ячейки «Патриотов России».

Уголовное дело в отношении парламентария передали на рассмотрение в Правобережный районный суд.