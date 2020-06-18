Экс-чиновник из Свердловской области должен выплатить более 36 млн рублей
Сергея Прохоренко, бывший заместитель главы Белоярского городского округа (Свердловская область), в общей сложности должен выплатить 36,3 миллиона рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Сейчас экс-чиновник отбывает срок в тюрьме. Его обвиняют во взяточничестве.
«Белоярским районным судом вынесено решение об удовлетворении иска Белоярского межрайонного прокурора Свердловской области в интересах РФ к Прохоренко С. М. о взыскании незаконно полученных денежных средств по сделке, совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности в размере 3 300 000 рублей», — заявили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Прохоренко осудили за взятку в размере 3,3 миллиона рублей, которую он получил за помощь в заключении контрактов на строительство газовых котельных. Суд приговорил его к восьми годам тюрьмы, а также обязал выплатить 36,3 миллионов рублей — десятикратный размер взятки.