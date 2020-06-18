Экс-чиновник из Свердловской области должен выплатить более 36 млн рублей

Сейчас экс-чиновник отбывает срок в тюрьме. Его обвиняют во взяточничестве.

«Белоярским районным судом вынесено решение об удовлетворении иска Белоярского межрайонного прокурора Свердловской области в интересах РФ к Прохоренко С. М. о взыскании незаконно полученных денежных средств по сделке, совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности в размере 3 300 000 рублей», — заявили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Прохоренко осудили за взятку в размере 3,3 миллиона рублей, которую он получил за помощь в заключении контрактов на строительство газовых котельных. Суд приговорил его к восьми годам тюрьмы, а также обязал выплатить 36,3 миллионов рублей — десятикратный размер взятки.