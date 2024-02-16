Криминал 16 февраля 2024, 18:39 Экс-бойца ММА Очаева арестовали в Москве Суд арестовал экс-бойца ММА Очаева на два месяца за стрельбу в центре Москвы РИА «Новости»

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Экс-бойца ММА Расула Очаева арестовали на два месяца за стрельбу на улице Плющиха в центре Москвы. Мужчина использовал пистолет после конфликта из-за ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ему грозит до семи лет колонии по статье о хулиганстве с применением оружия. Вину он признал частично.

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«В судебном заседании обвиняемый просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — отметили в ведомстве.

Во вторник, 14 февраля, 29-летний обвиняемый несколько раз выстрелил из травматического пистолета Grand Power в двух незнакомцев. Пострадавших госпитализировали.

По данным Telegram-канала Mash, на заседании обвиняемый сказал, что открыл огонь в качестве самозащиты. Он подчеркнул, что его с товарищем начали бить прибывшие на помощь Эмилии Саркисян охранники ее отца. Кроме того, в бедре молодого человека застряла пуля.