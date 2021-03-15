Экс-банкиру дали 9 лет колонии за вывод более 40 млрд рублей из России

Бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина признали виновным в выводе более 40 миллиардов рублей из России. Тверской суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

«Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год со штрафом в размере 1 млн рублей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

Суд поддержал позицию прокурора и конфисковал у бывшего финансиста 235 500 рублей и 1100 евро, ювелирку, две иномарки и два мотоцикла.

Кузьмин с июня 2013 года по май 2014 года в составе преступного сообщества перевел более 40 миллиардов рублей со счетов банка «Европейский экспресс» на счета молдавской кредитной организации. Российским банкам — агентам валютного контроля документов предоставили недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении этих переводов. Финансовую организацию, которой руководил Кузьмин, лишили лицензии в 2014 году.

Ранее суды вынесли сроки еще двум фигурантам этого дела.