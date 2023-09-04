Криминал 04 сентября 2023, 15:59 Экс-аспиранту МГУ Мифтахову предъявили обвинение в оправдании терроризма ФСБ предъявила обвинение экс-аспиранту МГУ Мифтахову в оправдании терроризма РИА «Новости»

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Следователи ФСБ предъявили обвинение в оправдании терроризма бывшему аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову*. Об этом ТАСС заявила адвокат Светлана Сидоркина.

Обвиняемого задержали после отбытия срока в колонии за хулиганство. По словам адвоката, ему предъявили обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Сам экс-аспирант МГУ признавать вину отказался.

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Дальнейшую судьбу Мифтахова* определит 5 сентября Первомайский районный суд Кирова.

Впервые экс-аспиранта МГУ задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении самодельной бомбы. На тот момент следователи не смогли доказать его причастность к созданию устройства.

В январе 2019 года Мифтахова* заподозрили в участии в нападении на столичный офис партии «Единая Россия». Экс-аспиранту предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном по мотивам политической ненависти.

* Азат Мифтахов внесен в реестр экстремистов и террористов.