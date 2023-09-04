Криминал 04 сентября 2023, 13:23 Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии в Кировской области ТАСС: ФСБ задержала вышедшего из колонии экс-аспиранта МГУ Мифтахова РИА «Новости»

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Следователи ФСБ задержали бывшего аспиранта Московского госуниверситета Азата Мифтахова на выходе из колонии. Ему собираются предъявить новое обвинение, на сей раз — «террористической направленности», сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

«Азата только что задержали при выходе из колонии, где он отбыл срок, для доставления в кировское управление УФСБ», — рассказала она.

Экс-аспирант механико-математического факультета отбыл срок за хулиганство. Новое уголовное дело связано с публичными призывами к терроризму. Обвинение Мифтахову должны предъявить сегодня. За призывы к террористической деятельности (часть 1 статьи 205.2 УК РФ) ему грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до семи лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.