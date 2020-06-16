Экс-адвокат историка Соколова объяснил вред от утечек данных дела

Бывший адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, Александр Почуев сообщил «360», что всегда считал крайне вредными утечки материалов дела. Но раньше он боролся с ними один, а сейчас подключилась и потерпевшая сторона.

Он сообщил, что обратился к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой оказать противодействие утечкам информации еще 21 декабря 2019 года, но результатов никаких не было. Почуев посетовал, что вряд ли подобные попытки потерпевших дадут какие-либо плоды.

По его мнению, куда большую дикость и вред для процесса представляют фотографии останков жертвы, попавшие в интернет. Почуев также неоднократно возражал против исследования судом появившегося в Сети видео в открытом заседании. Но ему активно возражала адвокат потерпевших.

Вместе с тем, обращу внимание всех, что при внимательном изучении видео ясно видно, что историк Соколов вовсе не бьет Анастасию Ещенко, а она сама выбивает у него телефон и ведет себя вызывающе и агрессивно. Также она, выбегая из квартиры, останавливается рядом с замазанными надписями в подъезде и практически дословно воспроизводит фразы из них. Это наглядное свидетельство того, что конфликт произошел в результате травли извне как самого Соколова, так и Ещенко. Но потерпевшие и следствие остались безразличны и к выводам экспертизы, которая установила наличие длительной психотравмирующей ситуации по отношению к обоим возлюбленным Александр Почуев адвокат

Он сообщил, что защита Соколова никогда не хотела подрывать позитивный образ Ещенко.

«Напротив, я неоднократно и лично, и публично просил оказать содействие защите потерпевшую сторону в пресечении этого „танца на костях“. Но потерпевшие предпочли публично присоединиться к травле историка Соколова и приняли участие в съемках фильма, где были собраны все клеветнические материалы на их не случившегося зятя», — резюмировал Почуев.

Ранее он предположил, что что утечка видео в Сеть произошла в результате коррупционных отношений либо в аппарате суда, либо экспертного учреждения.