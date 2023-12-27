Криминал 27 декабря 2023, 02:35 Блогера Елисеева приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене Freepik

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Экс-администратора сети интернет-сообществ «Она развалилась», блогера Феликса Елисеева присудили 14 лет заключения под стражу по делу о государственной измене. Об этом заявил создатель проекта Евгений Бузев в Facebook*.

В декабре прошлого года Елисеева задержали правоохранители. Его обвинили в оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram. В некоторых из них нашли одобрение ударов по нефтебазе в Белгороде.

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Как сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости», через девять месяцев после этого мужчиной снова заинтересовались правоохранительные органы. Его заподозрили в перечислении криптовалюты украинцу. По версии следствия, средства отправили на амуницию для ВСУ. Тогда Елисеев признался в содеянном.

Ранее силовики задержали жителя Московской области по подозрению в госизмене. Его обвинили в сборе и передаче украинской компании данных о военных объектах и промышленных предприятиях на территории РФ.

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