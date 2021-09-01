Экоактивистки устроили дебош у лондонского офиса банка JPMorgan

Активистки экологического движения Extinction Rebellion разбили два окна в лондонском офисе банка JPMorgan. Об этом сообщил RT со ссылкой на Twitter-аккаунт движения.

«Сегодня в семь утра восемь женщин выстроились у европейского офиса JPMorgan на набережной и аккуратно разбили два окна молотками и долотами», — сказано в сообщении организации.

Представители организации заявили, что выполняли свои действия аккуратно, чтобы не нанести людям вреда. После акции девушки дождались прибытия полицейских.

Ненависть активисток к этому банку возникла из-за того, что он финансирует добычу ископаемого топлива.