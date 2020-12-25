Екатеринбуржца застрелили в маршрутке

«Огнестрел в маршрутке с летальным исходом, кто стрелял — сбежал. К нам полицейские приходили, опрашивали весь подъезд. Они до сих пор по газону ходят, что-то ищут. Уже около машины собрались. Около десяти вечера, даже чуть раньше, машин с мигалками стояло очень много», — рассказала собеседница.

В пресс-службе СУ СК России по региону ТАСС рассказали, что после убийства завели дело, а на место происшествия выезжал следователь-криминалист. Других подробностей о случившемся пока нет.