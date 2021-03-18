Екатеринбуржца задержали за расчленение сына. Знакомые говорят и о других его нападениях

Отец расправился с собственным сыном в районе 31-го километра трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Потом, по версии следствия, он расчленил тело топором и спрятал останки в лесу, присыпав снегом. После этого он цинично помогал правоохранителям искать пропавшего парня. Его вывели на чистую воду и задержали.

«Останки разыскиваемого человека были обнаружены недалеко от озера Вашты. Задержанным оказался житель Верхней Пышмы, ранее судимый за незаконную рубку леса — так называемый „черный лесоруб“. Первоначально подозреваемый, а ныне уже обвиняемый, намеревался ввести оперуполномоченных в заблуждение, сообщив им вымышленную версию случившегося», — рассказал Ura.ru начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Против отца убитого завели уголовное дело.

Обвиняемый сам не обращался в полицию с заявлением о пропаже сына. Он сообщил об этом в правоохранительные органы только после того, как о брате забеспокоилась сестра. Чтобы снять с себя подозрения, мужчина подключился к поиску и активно помогал поисковым группам, но у него ничего не вышло. Во время следствия нашли доказательства его причастности к убийству.

Знакомые семьи рассказали, что обвиняемый всегда был агрессивным человеком.

«Все, конечно, надеялись на лучшее, но мы сразу поняли, что это отец замешан. Он еще, когда мы были подростками, кидался на нас то с топором, то с напильником», — рассказал «360» один из собеседников.

Еще один человек, который был знаком с убитым и его отцом, сообщил, что в последнее время на погибшего от рук родителя парня что-то давило.