Криминал 08 февраля 2024, 18:41 Екатеринбуржца, убившего друга лопатой, осудили почти на 18 лет

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В Екатеринбурге на 17 лет и пять месяцев осудили местного жителя, который убил друга штыковой лопатой. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда Свердловской области.

В феврале прошлого года мужчина выпивал с другом в одном из гаражей на улице Тимирязева. Во время застолья они поссорились, и преступник ударил приятеля по голове, а потом добил штыковой лопатой. Кроме того, злоумышленник украл у жертвы 1300 рублей.

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В своем последнем слове мужчина извинился перед родными убитого. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

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