Екатеринбуржца осудят за убийство жены на четвертый день после свадьбы

Согласно данным следствия, убийство произошло в новогоднюю ночь. Пьяный обвиняемый приревновал супругу и задушил ее шнуром от настольной лампы. Преступление мужчина совершил через четыре дня после свадьбы.

Стражи порядка нашли злоумышленника на территории Шалинского городского округа, там он скрывался у своего знакомого. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Убийство». Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.