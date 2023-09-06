Криминал 06 сентября 2023, 13:42 Екатеринбуржца оштрафовали на 30 тысяч рублей за прослушку экс-супруги

Читать 360tv в

Суд арестовал жителя Екатеринбурга, который установил незаконную прослушку в квартире бывшей жены. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Свердловский областной суд.

В июне 2021 года супруги решили развестись и разъехались. Тогда мужчина купил устройство для прослушки и установил его на кухне жены. Спустя год она обнаружила технику рядом с роутером во время уборки и обратилась в Следственный комитет. В отношении екатеринбуржца возбудили два уголовных дела.

Реклама

Суд установил, что мужчина не менее 119 раз слушал чужие разговоры. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Авторы: