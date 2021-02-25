Екатеринбуржца обвинили в изнасиловании дочери

Жителя Екатеринбурга осудят по обвинению в изнасиловании малолетней дочери. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Предполагается, что мужчина виновен в 31 эпизоде насильственных действий сексуального характера. Сам он отказался комментировать происходящее.

Источники предоставляют разную информацию по этому делу. По словам одного из них, обвиняемый насиловал не только свою дочь, но и соседскую девочку. Другой утверждает, что мужчину задержали из-за одного эпизода, а позже выяснили все остальные.