Екатеринбуржец с 2 кг наркотиков задержан по дороге из Перми
Жителя Екатеринбурга задержали по дороге в город из Перми с двумя килограммами наркотиков. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Татарстан.
В машине с мужчиной ехали жена и ребенок. Он взял их с собой, чтобы не вызвать подозрений.
«В ходе досмотра автомобиля на заднем сидении обнаружен рюкзак, внутри которого находились четыре полимерных пакета с кристаллообразным веществом белого цвета», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители уточнили, что он сильно нервничал во время проверки документов, чем и привлек внимание.