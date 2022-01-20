Екатеринбуржец с 2 кг наркотиков задержан по дороге из Перми

Жителя Екатеринбурга задержали по дороге в город из Перми с двумя килограммами наркотиков. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Татарстан.

В машине с мужчиной ехали жена и ребенок. Он взял их с собой, чтобы не вызвать подозрений.

«В ходе досмотра автомобиля на заднем сидении обнаружен рюкзак, внутри которого находились четыре полимерных пакета с кристаллообразным веществом белого цвета», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители уточнили, что он сильно нервничал во время проверки документов, чем и привлек внимание.