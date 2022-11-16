16 ноября 2022, 18:06
Екатеринбуржец пойдет под суд за кражу имущества со стройки на 50 млн рублей
Двое жителей Екатеринбурга украли со стройки имущество на 50,7 миллиона рублей. Судить будут только одного из них, так как второй умер, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Происшествие случилось в 2017 году. Начальник участка строящегося объекта и охранник похитили мебель, двери и оборудование пищеблока. На них завели уголовное дело.
Реклама
Позже расследование в отношении охранника прекратили, так как он умер. Материалы дела на второго фигуранта переданы в суд.
Реклама
Мужчины
Кражи
Реклама
Реклама