Криминал 16 ноября 2022, 18:06 Екатеринбуржец пойдет под суд за кражу имущества со стройки на 50 млн рублей

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Двое жителей Екатеринбурга украли со стройки имущество на 50,7 миллиона рублей. Судить будут только одного из них, так как второй умер, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Происшествие случилось в 2017 году. Начальник участка строящегося объекта и охранник похитили мебель, двери и оборудование пищеблока. На них завели уголовное дело.

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Позже расследование в отношении охранника прекратили, так как он умер. Материалы дела на второго фигуранта переданы в суд.

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